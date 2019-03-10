Филипп Киркоров ради показа Юдашкина разлучился с детьми
Артист Филипп Киркоров 8 марта побывал на специальном показе известного российского модельера Валентина Юдашкина. Ради этого мероприятия певцу пришлось разлучится с детьми.
Ежегодный показ Валентина Юдашкина, проходящий в Государственном Кремлевском дворце, собрал вместе многих звезд политики и шоу-бизнеса России. Филипп Киркоров не стал исключением и тоже посетил данное мероприятие. Ради показа Юдашкина артист даже пошел на некоторые личностные жертвы, так он был вынужден разлучиться со своими детьми, которые в этот день остались дома.
Киркоров заверил, он знал, что так произойдет, и поэтому подготовился к этому дню заранее. Для дочери Аллы-Виктории артист купил необычные лего-шахматы, поздравив её с самого утра, и только потом отправился на мероприятие. Киркоров отметил, его наследница очень любит подобные интеллектуальные игрушки, поэтому очень обрадовалась такому подарку.
На самом ежегодном показе Валентина Юдашкина певец как всегда смог всех удивить. В этом ему помог Николай Басков, с которым они одели практически одинаковые ярко красные костюмы, отличающиеся только небольшой бахромой, свисающей с карманов одного из исполнителей.
Певица Глюкоза увидела этот необычный «дуэт» и решила воспользоваться ситуацией, ведь её наряд очень подходил к их стилю. Сама артистка была одета в красное платье с большим вырезом на ноге. Глюкоза опубликовала совместный снимок с Киркоровым и Басковым у себя в Instagram.
Ежегодный показ Валентина Юдашкина, проходящий в Государственном Кремлевском дворце, собрал вместе многих звезд политики и шоу-бизнеса России. Филипп Киркоров не стал исключением и тоже посетил данное мероприятие. Ради показа Юдашкина артист даже пошел на некоторые личностные жертвы, так он был вынужден разлучиться со своими детьми, которые в этот день остались дома.
Киркоров заверил, он знал, что так произойдет, и поэтому подготовился к этому дню заранее. Для дочери Аллы-Виктории артист купил необычные лего-шахматы, поздравив её с самого утра, и только потом отправился на мероприятие. Киркоров отметил, его наследница очень любит подобные интеллектуальные игрушки, поэтому очень обрадовалась такому подарку.
На самом ежегодном показе Валентина Юдашкина певец как всегда смог всех удивить. В этом ему помог Николай Басков, с которым они одели практически одинаковые ярко красные костюмы, отличающиеся только небольшой бахромой, свисающей с карманов одного из исполнителей.
Певица Глюкоза увидела этот необычный «дуэт» и решила воспользоваться ситуацией, ведь её наряд очень подходил к их стилю. Сама артистка была одета в красное платье с большим вырезом на ноге. Глюкоза опубликовала совместный снимок с Киркоровым и Басковым у себя в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:11