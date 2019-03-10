Филипп Киркоров ради показа Юдашкина разлучился с детьми

Ежегодный показ Валентина Юдашкина, проходящий в Государственном Кремлевском дворце, собрал вместе многих звезд политики и шоу-бизнеса России. Филипп Киркоров не стал исключением и тоже посетил данное мероприятие. Ради показа Юдашкина артист даже пошел на некоторые личностные жертвы, так он был вынужден разлучиться со своими детьми, которые в этот день остались дома.Киркоров заверил, он знал, что так произойдет, и поэтому подготовился к этому дню заранее. Для дочери Аллы-Виктории артист купил необычные лего-шахматы, поздравив её с самого утра, и только потом отправился на мероприятие. Киркоров отметил, его наследница очень любит подобные интеллектуальные игрушки, поэтому очень обрадовалась такому подарку.На самом ежегодном показе Валентина Юдашкина певец как всегда смог всех удивить. В этом ему помог Николай Басков, с которым они одели практически одинаковые ярко красные костюмы, отличающиеся только небольшой бахромой, свисающей с карманов одного из исполнителей.Певица Глюкоза увидела этот необычный «дуэт» и решила воспользоваться ситуацией, ведь её наряд очень подходил к их стилю. Сама артистка была одета в красное платье с большим вырезом на ноге. Глюкоза опубликовала совместный снимок с Киркоровым и Басковым у себя в Instagram.