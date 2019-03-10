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В Великобритании удивились смелости российских водителей во время переправы через замерзший Енисей

В Великобритании журналисты были удивлены смелостью российских водителей. Авторы соответственного материала в местных СМИ оказались под впечатлением от переправы людей через замерзший Енисей.
В Великобритании удивились смелости российских водителей во время переправы через замерзший Енисей

Как сказано в сообщении, «бесстрашные водители» постоянно совершают опасный переход зимой посреди пейзажей, которые захватывают дух. Корреспонденты обнаружили угрозу в трещинах, имеющихся на поверхности Енисея. Лед под нелегкими транспортными средствами смотрится опасно, при этом важно помнить, что в сильные холода река промерзает на несколько метров.

Пересечение реки разрешено российскими законами и регулируется сибирскими властями. Всего в Красноярском крае открыто 18 ледовых переправ. На самом Енисее функционируют два таких маршрута специально для автомобилей массой до 25 тонн.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:07

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