В Великобритании удивились смелости российских водителей во время переправы через замерзший Енисей
В Великобритании журналисты были удивлены смелостью российских водителей. Авторы соответственного материала в местных СМИ оказались под впечатлением от переправы людей через замерзший Енисей.
Как сказано в сообщении, «бесстрашные водители» постоянно совершают опасный переход зимой посреди пейзажей, которые захватывают дух. Корреспонденты обнаружили угрозу в трещинах, имеющихся на поверхности Енисея. Лед под нелегкими транспортными средствами смотрится опасно, при этом важно помнить, что в сильные холода река промерзает на несколько метров.
Пересечение реки разрешено российскими законами и регулируется сибирскими властями. Всего в Красноярском крае открыто 18 ледовых переправ. На самом Енисее функционируют два таких маршрута специально для автомобилей массой до 25 тонн.
Как сказано в сообщении, «бесстрашные водители» постоянно совершают опасный переход зимой посреди пейзажей, которые захватывают дух. Корреспонденты обнаружили угрозу в трещинах, имеющихся на поверхности Енисея. Лед под нелегкими транспортными средствами смотрится опасно, при этом важно помнить, что в сильные холода река промерзает на несколько метров.
Пересечение реки разрешено российскими законами и регулируется сибирскими властями. Всего в Красноярском крае открыто 18 ледовых переправ. На самом Енисее функционируют два таких маршрута специально для автомобилей массой до 25 тонн.
Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:07