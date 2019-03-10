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Прилетевший в Ростов певец Шура был восхищен городом

Певец Шура прилетел в Ростов для выступления в сборном концерте «Дискотека 90-х». Он опубликовал фотографию в своем Instagram, выразив восхищение городом.

Прилетевший в Ростов певец Шура был восхищен городом

Артист заявил, что завидует местным жителям, потому что они каждый день имеют возможность наслаждаться воздухом этого края. Он не ожидал, что в Ростове его встретит теплая погода, о чем говорит его теплая меховая куртка, рассчитанная на низкую температуру.

В социальной сети знаменитость выставил фотографию из аэропорта Платов, на которой запечатлен с широкой улыбкой. Поклонники поддержали мнение Шуры о прекрасном городе, а также отметили стильный образ кумира, назвав его модным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 15:00

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