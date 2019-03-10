Беременной супруге экс-водителя Анастасии Волочковой стало плохо во время скандала в «Останкино»





В телевизионном центре «Останкино» Анастасия Волочкова увиделась с бывшим водителем Александром Скиртачом. Ранее балерина подала в суд на своего шофера за кражу, в результате он получил 3 года условно. Знаменитость и ее экс-работник не виделись 2 года и недавняя встреча обернулась для них большим скандалом. Дело в том, что Анастасию Волочкову пришел поддержать Никита Джигурда, а Александра Скиртача его беременная супруга София. В результате между певцом и экс-водителем балерины произошла потасовка.Беременная жена экс-шофера сильно разнервничалась и ей стало плохо. Медикам пришлось сделать женщине укол. Сама Анастасия Волочкова покинула «Останкино» с гордо поднятой головой, считая себя победителем в этом конфликте.