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Эксперты спрогнозировали сокращение поставок полупроводников в 2019 году

Эксперты компании IC Insights спрогнозировали тенденции на мировом рынке полупроводников. По их словам, в 2019 году поставки сократятся на 7% и составят 468,9 млрд долларов.
Эксперты спрогнозировали сокращение поставок полупроводников в 2019 году

Представители компании IC Insights отмечают, подобное падение является вполне ожидаемым. Все дело в серьезном росте, случившемся в 2018 году, тогда рынок увеличился на целых 12%, что не отображало реальный спрос на полупроводники. Поэтому нынешнее падение не приведет к образованию дефицита или срыву поставок.
В 2018 году лидерами рынка оказались три компании: Samsung (78,5 млрд долларов), Intel (69,9 млрд долларов) и SK Hynix (36,8 млрд долларов). Общий объем продаж за этот период составил 504,1 млрд долларов. В следующем году все должно изменится, отмечают эксперты компании IC Insights.

Технологический гигант Intel вернет себе первое место в мире по поставкам полупроводников, которое он занимал с 1993 по 2016 год. При этом компании не придется наращивать свое производство, все произойдет благодаря снижению поставок от других участников рынка. Например, Samsung собирается сократить объемы продаж полупроводников на 19,7% и они должны составить 63,1 млрд долларов.

Также эксперты отметили, что серьезное сокращение коснется и рынка микросхем памяти. В 2019 году поставки таких деталей планируют сократить на 24%.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:46

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