Анна Седокова опубликовала откровенное фото





Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и даже находясь на отдыхе в ОАЭ не забывает делать публикации. Накануне в своем Instagram исполнительница показала преданным поклонникам новое фото. На снимке знаменитость запечатлена в кровати полностью без одежды, лишь прикрыв интимные места белоснежным покрывалом. На постели лежал огромный букет красных роз, бутылка шампанского и коробка конфет. Певица фотографировала собственное отражение в зеркальном потолке. В комментарии она поздравила всех женщин с праздником.Фанаты Анны Седоковой привыкли к ее откровенным фотографиям и видео. Но некоторые до сих пор высказывают свое недовольство поведением исполнительницы. Несмотря на критику хейтеров новый пост знаменитости набрал более 279 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.