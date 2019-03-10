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Анна Седокова опубликовала откровенное фото

На данный момент певица Анна Седокова находится на отдыхе в ОАЭ. Исполнительница решила порадовать своих фанатов и показала в Instagram откровенное фото.

Анна Седокова опубликовала откровенное фото

Анна Седокова активно пользуется социальными сетями и даже находясь на отдыхе в ОАЭ не забывает делать публикации. Накануне в своем Instagram исполнительница показала преданным поклонникам новое фото. На снимке знаменитость запечатлена в кровати полностью без одежды, лишь прикрыв интимные места белоснежным покрывалом. На постели лежал огромный букет красных роз, бутылка шампанского и коробка конфет. Певица фотографировала собственное отражение в зеркальном потолке. В комментарии она поздравила всех женщин с праздником.

Анна Седокова опубликовала откровенное фото

Фанаты Анны Седоковой привыкли к ее откровенным фотографиям и видео. Но некоторые до сих пор высказывают свое недовольство поведением исполнительницы. Несмотря на критику хейтеров новый пост знаменитости набрал более 279 тысяч лайков и множество восхищенных комментариев.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:38

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