Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам





Светская львица Анна Калашникова считает, что данное лакомство не сможет испортить фигуру. Она с удовольствием балует себя и своего сына любимыми блинами с икрой, рыбой и сметаной.Певица Согдиана в этом году решила поэкспериментировать. Она призналась, что не сильна в приготовлении традиционных блинов, поэтому решила сделать оладьи. Начинки, по словам артистки, она предпочитает любые: сладкие и соленые.Анна Пескова ест исключительно диетические блины. Она рассказала, что готовит их очень часто, поэтому пришлось изобрести рецепт с минимумом калорий. Артистка заменяет обычное молоко обезжиренным и не кладет яичные желтки в тесто.Секретом приготовления традиционного блюда поделилась и актриса Мария Кожевникова. Она считает, что полезнее использовать овсяную или гречневую муку, а готовое тесто оставить накрытым на 30 минут, чтобы оно настоялось.Юлия Михальчик заявила, что имеет претензии к самим блинам, а не к начинке. Для нее большое значение имеет внешний вид лакомства. Блин должен быть прозрачным, тонким и слегка прожаренным.