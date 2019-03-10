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Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам

Российские звезды рассказали журналистам Teleprogramma.pro о своей подготовке к Масленице. Они поделились рецептами и предпочтениями в начинке к блинам.

Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам

Светская львица Анна Калашникова считает, что данное лакомство не сможет испортить фигуру. Она с удовольствием балует себя и своего сына любимыми блинами с икрой, рыбой и сметаной.

Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам

Певица Согдиана в этом году решила поэкспериментировать. Она призналась, что не сильна в приготовлении традиционных блинов, поэтому решила сделать оладьи. Начинки, по словам артистки, она предпочитает любые: сладкие и соленые.

Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам

Анна Пескова ест исключительно диетические блины. Она рассказала, что готовит их очень часто, поэтому пришлось изобрести рецепт с минимумом калорий. Артистка заменяет обычное молоко обезжиренным и не кладет яичные желтки в тесто.

Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам

Секретом приготовления традиционного блюда поделилась и актриса Мария Кожевникова. Она считает, что полезнее использовать овсяную или гречневую муку, а готовое тесто оставить накрытым на 30 минут, чтобы оно настоялось.

Звезды рассказали о подготовке к Масленице и предпочтениях в начинке к блинам

Юлия Михальчик заявила, что имеет претензии к самим блинам, а не к начинке. Для нее большое значение имеет внешний вид лакомства. Блин должен быть прозрачным, тонким и слегка прожаренным.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:17

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