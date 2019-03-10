Фанаты неоднозначно отреагировали на песню Лазарева для «Евровидения»
Сергей Лазарев 9 марта презентовал песню, с которой поедет покорять «Евровидение». Поклонники разделились на два лагеря, где одни уверены в его успехе, а другие придерживаются обратного мнения.
В Интернете уже появился 3-минутный трек Scream и снятый на него клип. Написал композицию Филипп Киркоров вместе с певицей из США Шерон Вон и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Как гласит пост Сергея Лазарева в Instagram, авторы отошли от компьютерных спецэффектов и рассказали самыми теплыми аналоговыми приемами о людских чувствах.
За сутки после появления клипа на YouTube его посмотрели 1,2 миллиона человек. Один из юзеров отметил, что при просмотре ролика у него появились мурашки на теле, и с таким хитом российский музыкант имеет большие шансы победить на песенном конкурсе в Израиле.
Другие комментаторы тоже позитивно отреагировали на Scream. «Новая песня не для Евро. Она явно выше этого», «Чувственная, сильная, крайне красивая», - написали фанаты после прослушивания композиции.
Многие другие оказались не в восторге от очередного творения певца. По их мнению, Лазарев, исполнив его, даже не попадет в тройку лидеров.
В Интернете уже появился 3-минутный трек Scream и снятый на него клип. Написал композицию Филипп Киркоров вместе с певицей из США Шерон Вон и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Как гласит пост Сергея Лазарева в Instagram, авторы отошли от компьютерных спецэффектов и рассказали самыми теплыми аналоговыми приемами о людских чувствах.
За сутки после появления клипа на YouTube его посмотрели 1,2 миллиона человек. Один из юзеров отметил, что при просмотре ролика у него появились мурашки на теле, и с таким хитом российский музыкант имеет большие шансы победить на песенном конкурсе в Израиле.
Другие комментаторы тоже позитивно отреагировали на Scream. «Новая песня не для Евро. Она явно выше этого», «Чувственная, сильная, крайне красивая», - написали фанаты после прослушивания композиции.
Многие другие оказались не в восторге от очередного творения певца. По их мнению, Лазарев, исполнив его, даже не попадет в тройку лидеров.
ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:00