Фанаты неоднозначно отреагировали на песню Лазарева для «Евровидения»

В Интернете уже появился 3-минутный трек Scream и снятый на него клип. Написал композицию Филипп Киркоров вместе с певицей из США Шерон Вон и греческим композитором Димитрисом Контопулосом. Как гласит пост Сергея Лазарева в Instagram, авторы отошли от компьютерных спецэффектов и рассказали самыми теплыми аналоговыми приемами о людских чувствах.За сутки после появления клипа на YouTube его посмотрели 1,2 миллиона человек. Один из юзеров отметил, что при просмотре ролика у него появились мурашки на теле, и с таким хитом российский музыкант имеет большие шансы победить на песенном конкурсе в Израиле.Другие комментаторы тоже позитивно отреагировали на Scream. «Новая песня не для Евро. Она явно выше этого», «Чувственная, сильная, крайне красивая», - написали фанаты после прослушивания композиции.Многие другие оказались не в восторге от очередного творения певца. По их мнению, Лазарев, исполнив его, даже не попадет в тройку лидеров.