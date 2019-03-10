После очередного концерта Ольги Бузовой люди требовали вернуть деньги, потраченные на билет

«Звук был кошмарным, ничего не слышно, через полчаса люди начали расходиться..», - заявила одна из девушек, которая посетила последний концерт Бузовой.

Как выяснилось, некоторые зрители после выступления поющей телеведущей даже требовали у организаторов концерта вернуть им деньги, потраченные на билет.Не секрет, что настойчивое стремление Бузовой доказать всем и каждому, что она заслужила носить звания одной из самых выдающихся певиц России, приводит Ольгу к разочарованию.Очередное выступление ведущей реалити-шоу «Дом-2» является тому подтверждением. В социальных сетях продолжают появляться комментарии людей, побывавших на концерте Ольги, которые заявляют, что ничего более «кошмарного» в своей жизни еще не слышали.По словам зрителей, им приходилось по нескольку часов ждать, когда же Бузова начнет свой концерт, однако дождавшись, они так и не получали того, за чем пришли на выступление.Нужно сказать, что Ольга лишь на некоторые высказывания зрителей дала ответ. По словам певицы, она поет только ту программу, которую заявляют организаторы.Правда, на комментарий, где одна из подписчиц Бузовой сообщает, что люди после ее концерта пытались вернуть себе потраченные «впустую» деньги, артистка до сих пор никак не отреагировала.