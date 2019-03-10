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Ученые объяснили, чем утренний секс полезнее вечернего

Научные работники из Германии выяснили, какой секс более положительно влияет на организм. По словам специалистов, близость с утра приносит партнерам больше пользы, чем вечером.

Ученые объяснили, чем утренний секс полезнее вечернего

Исследователи напоминают, что мужской и женский организм отличается друг от друга. У сильной половины человечества уровень тестостерона достигает своего пика приблизительно в 6 - 9 часов утра, а у слабого пола он приходится примерно на 8 часов. Поэтому специалисты рекомендуют вести половую жизнь именно в этот период времени. Секс с утра позволит обоим партнерам достичь кульминации.

Научные работники утверждают, что интимная близость в ранее время суток служит для женщин и мужчин своеобразным комплексом физических упражнений. Плавные движения партнеров помогут укрепить кровеносную систему и повысить иммунитет, а также приведут мышцы в тонус. Также секс с утра повышает работоспособность и настроение, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и способствует уменьшению головных болей.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:11

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