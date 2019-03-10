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Настя Ивлеева впервые появилась в клипе Элджея

Настя Ивлеева впервые появилась в клипе Элджея на песню «California». В новом видео она и рэпер представлены в виде нарисованных человечков.
Настя Ивлеева впервые появилась в клипе Элджея

Ивлеева и Элджей встречаются уже около года, но предпочитают не сильно афишировать свои отношения, хотя и не скрывают их. Звезды стараются вместе не выходить на люди и предпочитают избегать разных светских мероприятий, где бы их могли заснять в компании друг друга. Поэтому поклонники известной пары долгое время ждали момента, когда кто-то из них появится в проекте своего партнера.

8 марта все изменилось, рэпер опубликовал новый видеоклип на песню «California», главными участниками которого оказались именно он и Настя Ивлеева. В нем они представлены в виде нарисованных человечков, но это не мешает зрителю сразу понять, кто эти персонажи. На YouTube за два дня клип набрал 1 млн просмотров и 78 тысяч лайков.

Поклонники популярного российского рэпера сразу начали обсуждать эту ситуацию. Они отметили, возможно Элджей таким образом решил поздравить Настю Ивлееву с 8 марта. Многим понравился подобный стиль клипа, поэтому фанаты хотят чтобы рэпер еще раз поработал с художниками, занимавшимися созданием этого проекта.

Нашлись и те, кому работа совсем не понравилась. Они раскритиковали и саму песню, и клип к ней. По мнению таких людей Элджею необходимо внимательней относится к своему творчеству и фанатам.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:25

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