Настя Ивлеева впервые появилась в клипе Элджея

Ивлеева и Элджей встречаются уже около года, но предпочитают не сильно афишировать свои отношения, хотя и не скрывают их. Звезды стараются вместе не выходить на люди и предпочитают избегать разных светских мероприятий, где бы их могли заснять в компании друг друга. Поэтому поклонники известной пары долгое время ждали момента, когда кто-то из них появится в проекте своего партнера.8 марта все изменилось, рэпер опубликовал новый видеоклип на песню «California», главными участниками которого оказались именно он и Настя Ивлеева. В нем они представлены в виде нарисованных человечков, но это не мешает зрителю сразу понять, кто эти персонажи. На YouTube за два дня клип набрал 1 млн просмотров и 78 тысяч лайков.Поклонники популярного российского рэпера сразу начали обсуждать эту ситуацию. Они отметили, возможно Элджей таким образом решил поздравить Настю Ивлееву с 8 марта. Многим понравился подобный стиль клипа, поэтому фанаты хотят чтобы рэпер еще раз поработал с художниками, занимавшимися созданием этого проекта.Нашлись и те, кому работа совсем не понравилась. Они раскритиковали и саму песню, и клип к ней. По мнению таких людей Элджею необходимо внимательней относится к своему творчеству и фанатам.