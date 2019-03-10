Мать Алёны Ашмариной поразила публику красотой и молодостью на новом снимке





Бывшая проектантка нашумевшего «Дома-2» Алёна Ашмарина показала в своём микроблоге в Instagram фотографию с мамой и дочерью, представив снимок, как общее фото трёх женских поколений в её семье. Подписчики мгновенно отреагировали на увиденное, поразившись красотой, ухоженностью и молодостью матери девушки.В комментариях публика с восторгом отзывалась о женщине, имя которой Алёна Ашмарина так и не раскрыла. Кто-то признался, что принял ту за её подругу, а многие задали вопрос, касающийся того, во сколько же лет мать родила экс-участницу «Дома-2».