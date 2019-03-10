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Мать Алёны Ашмариной поразила публику красотой и молодостью на новом снимке

Мать экс-участницы «Дома-2» Алёны Ашмариной поразила публику невероятной красотой и молодостью. Фолловеры тут же решили, что свою дочь женщина могла родить лет в 15, ведь действительно выглядит практически её ровесницей.

Мать Алёны Ашмариной поразила публику красотой и молодостью на новом снимке


Бывшая проектантка нашумевшего «Дома-2» Алёна Ашмарина показала в своём микроблоге в Instagram фотографию с мамой и дочерью, представив снимок, как общее фото трёх женских поколений в её семье. Подписчики мгновенно отреагировали на увиденное, поразившись красотой, ухоженностью и молодостью матери девушки.

Мать Алёны Ашмариной поразила публику красотой и молодостью на новом снимке


В комментариях публика с восторгом отзывалась о женщине, имя которой Алёна Ашмарина так и не раскрыла. Кто-то признался, что принял ту за её подругу, а многие задали вопрос, касающийся того, во сколько же лет мать родила экс-участницу «Дома-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 13:11

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