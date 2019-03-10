Эксперты рассказали о смене автомобильных номеров за период их существования





В начале 30-х годов к четырем цифрам добавили букву, все это было написано черным по белому. Далее власти приняли решение заменить букву цифрой, добавив название региона. С годами номера автомобилей много раз меняли формат и цвет, пока в 90-х не появились первые знаки современного образца.С 2019 года в РФ функционирует новый стандарт автономеров, который включает в себя двести видов. Нововведения могут заинтересовать владельцев американских и азиатских транспортных средств с нестандартными точками крепления.