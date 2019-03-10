Эксперты рассказали о смене автомобильных номеров за период их существования
Первые автомобильные номера в России появились еще при правлении Романовых в конце позапрошлого столетия, и с того момента неоднократно менялись, как рассказали эксперты. Цифры указывали на порядковый номер во время регистрации.
В начале 30-х годов к четырем цифрам добавили букву, все это было написано черным по белому. Далее власти приняли решение заменить букву цифрой, добавив название региона. С годами номера автомобилей много раз меняли формат и цвет, пока в 90-х не появились первые знаки современного образца.
С 2019 года в РФ функционирует новый стандарт автономеров, который включает в себя двести видов. Нововведения могут заинтересовать владельцев американских и азиатских транспортных средств с нестандартными точками крепления.
В начале 30-х годов к четырем цифрам добавили букву, все это было написано черным по белому. Далее власти приняли решение заменить букву цифрой, добавив название региона. С годами номера автомобилей много раз меняли формат и цвет, пока в 90-х не появились первые знаки современного образца.
С 2019 года в РФ функционирует новый стандарт автономеров, который включает в себя двести видов. Нововведения могут заинтересовать владельцев американских и азиатских транспортных средств с нестандартными точками крепления.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 14:07