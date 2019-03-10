Антон Гусев назвал сына Даниэля «жиробасом» и «обжорой» из-за лишнего веса

В прошлые выходные Антон Гусев взял сына Даниэля в бассейн поплавать. Перед этим экс-участник реалити-шоу взвесил наследника и оказался очень удивлен, что в свои 6 лет он весит 32 килограмма. Отец назвал мальчика «жиробасом» и подметил, что сам он отдает предпочтение правильному питанию.После бассейна Антон Гусев отвел наследника в кафе, где Даниэль решил заказать себе пельмени, так как очень их любит. Родитель тут же сказал, что мальчик еще и «обжора», записав их прогулку на видео. После публикации ролика в Instagram Гусев тут же получил волну негативных комментариев. Многие указали, что с таким отношением Евгения Феофилактова в следующий раз и вовсе не доверит сына бывшему избраннику.