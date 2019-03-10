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Антон Гусев назвал сына Даниэля «жиробасом» и «обжорой» из-за лишнего веса

Экс-участник проекта "Дом-2" Антон Гусев в очередной раз стал мишенью для хейтеров, так как назвал собственного сына Даниэля «жиробасом» и «обжорой» из-за лишнего веса. Поклонники тут же принялись указывать отцу на его неправильное отношение.
Антон Гусев назвал сына Даниэля «жиробасом» и «обжорой» из-за лишнего веса

В прошлые выходные Антон Гусев взял сына Даниэля в бассейн поплавать. Перед этим экс-участник реалити-шоу взвесил наследника и оказался очень удивлен, что в свои 6 лет он весит 32 килограмма. Отец назвал мальчика «жиробасом» и подметил, что сам он отдает предпочтение правильному питанию.

После бассейна Антон Гусев отвел наследника в кафе, где Даниэль решил заказать себе пельмени, так как очень их любит. Родитель тут же сказал, что мальчик еще и «обжора», записав их прогулку на видео. После публикации ролика в Instagram Гусев тут же получил волну негативных комментариев. Многие указали, что с таким отношением Евгения Феофилактова в следующий раз и вовсе не доверит сына бывшему избраннику.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:08

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