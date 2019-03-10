Ученые рассказали о рисках совершенствования человека





Ученые рассказывают, уже сейчас у них есть множество возможностей модернизировать и улучшать тело человека, его физические, психические и интеллектуальные характеристики. Для этого могут быть использованы протезы, имплантаты, активные биохимические препараты, и изменения в генетическом коде. Все это делает потенциал данного направления практически неограниченным. Такая ситуация волнует не только простых людей, но и множество экспертов по всему миру.Европейские специалисты отмечают, на данном этапе развития всех этих направлений не стоит сильно волноваться на этот счет. Сейчас ученые стараются восстановить потерянные возможности человека, а не придавать ему новые. В основном это касается людей, получавших серьезные повреждения в авариях или других инцидентах, а также тех, кто потерял некоторые жизненно важные функции в силу болезней. Поэтому сейчас этот вопрос находится в рамках принятой этики.Несмотря на это, уже в ближайшее время все может изменится. Европейские ученые отмечают, когда их коллеги начнут заниматься не восстановительными, а улучшающими проектами – вот тогда необходимо будет вырабатывать отношение к новой ситуации. Они уверены, это потребует серьезного пересмотра не только этических, но и законодательных норм всех государств мира.