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Tata презентовала в Женеве компактный внедорожник H2X

Компания из Индии Tata продемонстрировала в Женеве субкомпактный внедорожник H2X. Машина обладает вместительным салоном и ярким экстерьером.
Tata презентовала в Женеве компактный внедорожник H2X

Оснащается новинка трехцилиндровыми дизельным и бензиновым моторами на 1,6 и 1,2 литра. Вместе с ними будет функционировать механическая трансмиссия.

Размеры внедорожника Tata H2X составляют 3840x1822x1635 мм колесная база 2 450 мм. Основой автомобиля является платформа ALFA. Более подробная информация касательно индийского автопродукта будет известна позже, включая и его стоимость.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:46

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