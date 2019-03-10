Tata презентовала в Женеве компактный внедорожник H2X





Оснащается новинка трехцилиндровыми дизельным и бензиновым моторами на 1,6 и 1,2 литра. Вместе с ними будет функционировать механическая трансмиссия.Размеры внедорожника Tata H2X составляют 3840x1822x1635 мм колесная база 2 450 мм. Основой автомобиля является платформа ALFA. Более подробная информация касательно индийского автопродукта будет известна позже, включая и его стоимость.