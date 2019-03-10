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В Сети появилась новая серия "Простоквашино"

В Сети на официальном канале "Союзмультфильма" была опубликована очередная серия "Простоквашино". Новый эпизод получил название "Неудобные соседи".

В Сети появилась новая серия "Простоквашино"

Новая серия "Простоквашино" уже доступна в Интернете. В 12-ом эпизоде главные герои мультсериала займутся поиском земельного участка, чтобы построить новый дом с бассейном и помещение для коров для кота Матроскина. Затем жители деревни Простоквашино найдут подходящую поляну, но она окажется уже кем-то занята, что произойдет дальше можно узнать, просмотрев сюжет. Как сообщают в пресс-службе студии в дальнейшем планируется, что в многосерийном мультфильме появятся новые герои.


Также "Союзмультфильм" собирается выпустить, в текущем году 18 серий "Простоквашино". За ближайшие 2 года студия готова представить зрителям около 30 эпизодов мультфильма. Некоторые главные герои начнут говорить новыми голосами, например, собаку по кличке Шарик озвучил певец Гарик Сукачев, а почтальона Печкина - актер Иван Охлобыстин.



 
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Культура
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:25

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