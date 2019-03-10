Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали Дмитрия Тарасова за подарок дочери на 8 марта
Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой в очередной раз обрушились с волной критики на ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Футболист опубликовал на своей странице в Instagram снимок дочери с цветами и подарком к 8 марта, однако знаменитости тут же напомнили об алиментах и судах с бывшей женой.
Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге фотографию дочери Ангелины-Анны, где девочка сидит на полу с большим букетом роз и плюшевым мишкой. Футболист поспешил добавить, что поздравил с праздником еще одну родную свою кровиночку.
Поклонники Ольги Бузовой тут же обрушились на знаменитость с критикой, припомнив, как недавно он в суде добивался права платить дочери меньше алиментов. При этом деньги должны были поступать на специальный счет, а снять их удастся Ангелине только после 18-летия. Многие пожелали, чтобы футболист не смог выиграть этот процесс, а успех достался его бывшей жене Оксане Пономаренко.
Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге фотографию дочери Ангелины-Анны, где девочка сидит на полу с большим букетом роз и плюшевым мишкой. Футболист поспешил добавить, что поздравил с праздником еще одну родную свою кровиночку.
Поклонники Ольги Бузовой тут же обрушились на знаменитость с критикой, припомнив, как недавно он в суде добивался права платить дочери меньше алиментов. При этом деньги должны были поступать на специальный счет, а снять их удастся Ангелине только после 18-летия. Многие пожелали, чтобы футболист не смог выиграть этот процесс, а успех достался его бывшей жене Оксане Пономаренко.
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:03