Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали Дмитрия Тарасова за подарок дочери на 8 марта

Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге фотографию дочери Ангелины-Анны, где девочка сидит на полу с большим букетом роз и плюшевым мишкой. Футболист поспешил добавить, что поздравил с праздником еще одну родную свою кровиночку.Поклонники Ольги Бузовой тут же обрушились на знаменитость с критикой, припомнив, как недавно он в суде добивался права платить дочери меньше алиментов. При этом деньги должны были поступать на специальный счет, а снять их удастся Ангелине только после 18-летия. Многие пожелали, чтобы футболист не смог выиграть этот процесс, а успех достался его бывшей жене Оксане Пономаренко.