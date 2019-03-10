АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в параллельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали Дмитрия Тарасова за подарок дочери на 8 марта

Поклонники телеведущей и певицы Ольги Бузовой в очередной раз обрушились с волной критики на ее бывшего мужа Дмитрия Тарасова. Футболист опубликовал на своей странице в Instagram снимок дочери с цветами и подарком к 8 марта, однако знаменитости тут же напомнили об алиментах и судах с бывшей женой.
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали Дмитрия Тарасова за подарок дочери на 8 марта

Дмитрий Тарасов опубликовал в своем микроблоге фотографию дочери Ангелины-Анны, где девочка сидит на полу с большим букетом роз и плюшевым мишкой. Футболист поспешил добавить, что поздравил с праздником еще одну родную свою кровиночку.

Поклонники Ольги Бузовой тут же обрушились на знаменитость с критикой, припомнив, как недавно он в суде добивался права платить дочери меньше алиментов. При этом деньги должны были поступать на специальный счет, а снять их удастся Ангелине только после 18-летия. Многие пожелали, чтобы футболист не смог выиграть этот процесс, а успех достался его бывшей жене Оксане Пономаренко.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 13:03

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты неоднозначно отреагировали на
Ученые рассказали о рисках
Tata презентовала в Женеве компактный
Илон Маск окончательно подсел на
После очередного концерта Ольги Бузовой
В Сети появилась новая серия
Юлия Салибекова похвасталась в Сети
Медики назвали пять главных полезных
Мать Алёны Ашмариной поразила публику
Антон Гусев назвал сына Даниэля
LADA Vesta в феврале показала впервые в
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Журналисты составили список российских
Медики назвали способы избавления от
Саймон Марданшин вновь сошёлся с
На Сахалине построят самый длительный в
Саша Черно проехалась на снегоходе по
Актер Александр Ильин поделился
Россияне требуют запретить съемки
Ольга Бузова игнорирует существующие
«Анечка, я тебя люблю! Прости...»:
Татьяна Веденеева рассказала о потере
В СМИ опубликовали предсказание
Ольгу Бузову в Сети обвиняют в
Татьяна Ларина прокляла участников шоу
Каменные лабиринты Севера: Причуды
Составлен топ-3 советских внедорожников
Эксперты рассказали о городах с самой
Иосиф Оганесяна пожелал фанатам в
Просмотреть все новости