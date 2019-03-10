Илон Маск окончательно подсел на русские мемы

Илон Маск уже давно стал настоящим героем не только американского, но и мирового Интернета. Он постоянно общается и шутит с пользователями Сети и просит их не стесняться присылать ему мемы с его участием. Так недавно он даже сделай специальный снимок с огнеметом, чтобы он стал основой для будущего юмористического творчества людей.В этот раз Илон Маск превзошел самого себя. В своем Twitter он репостнул сообщение научного фестиваля SXSW, в котором его представители сообщили о том, что во время их мероприятия слово «инновация» прозвучала 650 тысяч раз. На такую новость Илон Маск ответил картинкой с человеком, одевшим на шею сидение от унитаза, и держащем на нем бутылку с какой-то жидкостью, возможно пивом или напитком. Русскоязычные пользователи сети быстро узнали в этом снимке своего соотечественника. На данный момент сообщение набрало 6 тысяч репостов и более 50 тысяч лайков.Напомним, Илон Маск уже не первый раз привлекает внимание жителей РФ. Совсем недавно американец ответил на сообщение российского телеканала в Twitter, и сделал это на русском языке.