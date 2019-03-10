АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в параллельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Илон Маск окончательно подсел на русские мемы

Американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск известен своей любовью к современной культуре. В этот раз он опубликовал картинку, позволяющую сделать вывод о том, что предприниматель окончательно подсел на русские мемы.
Илон Маск окончательно подсел на русские мемы

Илон Маск уже давно стал настоящим героем не только американского, но и мирового Интернета. Он постоянно общается и шутит с пользователями Сети и просит их не стесняться присылать ему мемы с его участием. Так недавно он даже сделай специальный снимок с огнеметом, чтобы он стал основой для будущего юмористического творчества людей.

В этот раз Илон Маск превзошел самого себя. В своем Twitter он репостнул сообщение научного фестиваля SXSW, в котором его представители сообщили о том, что во время их мероприятия слово «инновация» прозвучала 650 тысяч раз. На такую новость Илон Маск ответил картинкой с человеком, одевшим на шею сидение от унитаза, и держащем на нем бутылку с какой-то жидкостью, возможно пивом или напитком. Русскоязычные пользователи сети быстро узнали в этом снимке своего соотечественника. На данный момент сообщение набрало 6 тысяч репостов и более 50 тысяч лайков.

Напомним, Илон Маск уже не первый раз привлекает внимание жителей РФ. Совсем недавно американец ответил на сообщение российского телеканала в Twitter, и сделал это на русском языке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты неоднозначно отреагировали на
Ученые рассказали о рисках
Tata презентовала в Женеве компактный
Илон Маск окончательно подсел на
После очередного концерта Ольги Бузовой
В Сети появилась новая серия
Юлия Салибекова похвасталась в Сети
Медики назвали пять главных полезных
Мать Алёны Ашмариной поразила публику
Антон Гусев назвал сына Даниэля
LADA Vesta в феврале показала впервые в
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Журналисты составили список российских
Медики назвали способы избавления от
Саймон Марданшин вновь сошёлся с
На Сахалине построят самый длительный в
Саша Черно проехалась на снегоходе по
Актер Александр Ильин поделился
Россияне требуют запретить съемки
Ольга Бузова игнорирует существующие
«Анечка, я тебя люблю! Прости...»:
Татьяна Веденеева рассказала о потере
В СМИ опубликовали предсказание
Ольгу Бузову в Сети обвиняют в
Татьяна Ларина прокляла участников шоу
Каменные лабиринты Севера: Причуды
Составлен топ-3 советских внедорожников
Эксперты рассказали о городах с самой
Иосиф Оганесяна пожелал фанатам в
Просмотреть все новости