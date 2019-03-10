АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в параллельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Знаменитости своим примером показали, что оценки в школе не всегда сказываются на дальнейшей жизни. Журналисты составили список российских звезд, которые были двоечниками.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Известная модель Наталья Водянова не имела возможности учиться в школе из-за сложных жизненных обстоятельств. Она родилась в бедной семье и старалась с раннего возраста работать, чтобы помогать родителям и сестре с диагнозом ДЦП. Звезда не получила аттестат, однако стала одной из главных фигур в мире моды.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Плохо учился в школе певец Виктор Цой, который не проявлял интерес к урокам. Ему также не удалось окончить школу, но успеха в музыкальной карьере он определенно достиг.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Актриса Екатерина Климова призналась, что с большим трудом и множеством плохих оценок ей удалось окончить 11 классов. Но благодаря своей целеустремленности ей все-таки удалось добиться успеха в творческой деятельности.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Режиссер Федор Бондарчук был хулиганом в школе, а учителя постоянно занижали оценки из-за его поведения. По совету отца он решил поступить во ВГИК на режиссерско-постановочный факультет.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Не стала отличницей и певица Нюша, которая с детства знала, что будет петь. Учителя снисходительно относились к ней и старались не ставить двоек.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

В шаге от исключения из школы был Марат Башаров. Его поведение и успеваемость оставляли желать лучшего, однако он смог поступить на юридический факультет МГУ, с которого позже перевелся в театральное училище имени Щепкина.

Журналисты составили список российских звезд-двоечников

Не испытывала восторга по отношению к учебе и актриса Мария Аронова. Она была активным участником школьной самодеятельности и учителя пошли ей навстречу, торжественно вручив аттестат.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фанаты неоднозначно отреагировали на
Ученые рассказали о рисках
Tata презентовала в Женеве компактный
Илон Маск окончательно подсел на
После очередного концерта Ольги Бузовой
В Сети появилась новая серия
Юлия Салибекова похвасталась в Сети
Медики назвали пять главных полезных
Мать Алёны Ашмариной поразила публику
Антон Гусев назвал сына Даниэля
LADA Vesta в феврале показала впервые в
Поклонники Ольги Бузовой раскритиковали
Александра Черно и Иосиф Оганесян
Журналисты составили список российских
Медики назвали способы избавления от
Саймон Марданшин вновь сошёлся с
На Сахалине построят самый длительный в
Саша Черно проехалась на снегоходе по
Актер Александр Ильин поделился
Россияне требуют запретить съемки
Ольга Бузова игнорирует существующие
«Анечка, я тебя люблю! Прости...»:
Татьяна Веденеева рассказала о потере
В СМИ опубликовали предсказание
Ольгу Бузову в Сети обвиняют в
Татьяна Ларина прокляла участников шоу
Каменные лабиринты Севера: Причуды
Составлен топ-3 советских внедорожников
Эксперты рассказали о городах с самой
Иосиф Оганесяна пожелал фанатам в
Просмотреть все новости