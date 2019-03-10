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LADA Vesta в феврале показала впервые в своей истории падение продаж

В феврале в РФ было продано 7960 единиц LADA Vesta, что на 6% меньше показателей аналогичного периода минувшего года. Снижение уровня продаж этой модели было зафиксировано в первый раз за все время ее реализации на рынке.
LADA Vesta в феврале показала впервые в своей истории падение продаж

В России LADA Vesta появилась в ноябре 2015 года. По отношению к АППГ ее продажи показывали рост в течение 27 месяцев подряд, а в декабре удалось отметить максимальный объем реализации: 11601 модель. В прошлом году этот автомобиль оказался наиболее продаваемым в РФ: за весь ушедший год жители государства купили 108 364 экземпляра. Так, спустя двухлетнего перерыва титул бестселлера отечественного рынка возвратился к LADA Vesta.

Ныне в семействе седана, помимо основной модификации, также имеются универсалы SW/SW Cross, кроссовер и версии CNG; Sport.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:07

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