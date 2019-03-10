LADA Vesta в феврале показала впервые в своей истории падение продаж





В России LADA Vesta появилась в ноябре 2015 года. По отношению к АППГ ее продажи показывали рост в течение 27 месяцев подряд, а в декабре удалось отметить максимальный объем реализации: 11601 модель. В прошлом году этот автомобиль оказался наиболее продаваемым в РФ: за весь ушедший год жители государства купили 108 364 экземпляра. Так, спустя двухлетнего перерыва титул бестселлера отечественного рынка возвратился к LADA Vesta.Ныне в семействе седана, помимо основной модификации, также имеются универсалы SW/SW Cross, кроссовер и версии CNG; Sport.