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Саша Черно проехалась на снегоходе по тонкому льду, чтобы обойти Ольгу Рапунцель в конкурсе

Саша Черно поборола свои страхи и проехалась на снегоходе по тонкому льду. Так участница "Дома-2" решила обойти конкурентку, "бренд" реалити-шоу Ольгу Рапунцель.
Саша Черно проехалась на снегоходе по тонкому льду, чтобы обойти Ольгу Рапунцель в конкурсе

Саша Черно не раз жаловалась, что очень боится воды. В преддверии конкурса для пар участников на "Доме-2" ее муж Иосиф Оганесян решил устроить возлюбленной экстремальное свидание. Молодой человек прокатил звезду на снегоходе по сугробам, однако реакция супруги была не той, которую ожидал участник реалити.

Тем не менее, лидирующие позиции до сих пор занимают Дмитрий Дмитренко и Ольга Рапунцель. Участник проекта станцевал перед супругой в трусах со шваброй и морковкой, чем сразу же поднял их рейтинг до невиданных высот.

Поклонники же в очередной раз предложили Саше Черно отправиться в отпуск, ведь совсем недавно звезда жаловалась на боязнь закрытых пространств. Иосиф Оганесян в этом начинании, по мнению фолловеров, должен поддержать свою избранницу и отпустить ее, или поехать всей семьей.



 
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ШоуБиз
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:39

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