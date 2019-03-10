Медики назвали пять главных полезных свойств обычной свеклы





Причина этого кроется в составе продукта, ведь в нем много разных витаминов и антиоксидантов. В первую очередь свекла будет полезна тем, кто страдает гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление этого обычного овоща позволит не только снизить риск заболеваний, но и ускорить излечение от них. Такой эффект связан с тем, что свекла делает сосуды более эластичными и крепкими. Медики отмечают, все эти факты уже давно научно доказаны.Свекла будет полезна и людям, страдающим запорами. Для решения их проблемы будет достаточно ежедневно съедать от 100 до 150 грамм этого овоща. Из-за большого числа антиоксидантов этот продукт можно использовать для нормализации кислотной среды организма.Обычная свекла положительно влияет и на общий тонус всего человека. Поэтому её рекомендуют употреблять спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни. Отдельно медики озвучили пользу свеклы для эректильной функции у мужчин. Об этом свойстве овоща знали даже в Древнем Риме. В завершении они отметили, свеклу можно употреблять во многих видах, но главное, не доводить её до такой стадии обработки, когда из овоща пропадут все полезные вещества.