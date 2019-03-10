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Медики назвали пять главных полезных свойств обычной свеклы

Медики назвали пять главных полезных свойств, которыми обладает обычная свекла. Данный овощ способен заменить некоторые лекарственные средства.
Медики назвали пять главных полезных свойств обычной свеклы

Причина этого кроется в составе продукта, ведь в нем много разных витаминов и антиоксидантов. В первую очередь свекла будет полезна тем, кто страдает гипертонией и другими болезнями сердечно-сосудистой системы. Регулярное употребление этого обычного овоща позволит не только снизить риск заболеваний, но и ускорить излечение от них. Такой эффект связан с тем, что свекла делает сосуды более эластичными и крепкими. Медики отмечают, все эти факты уже давно научно доказаны.

Свекла будет полезна и людям, страдающим запорами. Для решения их проблемы будет достаточно ежедневно съедать от 100 до 150 грамм этого овоща. Из-за большого числа антиоксидантов этот продукт можно использовать для нормализации кислотной среды организма.

Обычная свекла положительно влияет и на общий тонус всего человека. Поэтому её рекомендуют употреблять спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни. Отдельно медики озвучили пользу свеклы для эректильной функции у мужчин. Об этом свойстве овоща знали даже в Древнем Риме. В завершении они отметили, свеклу можно употреблять во многих видах, но главное, не доводить её до такой стадии обработки, когда из овоща пропадут все полезные вещества.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 13:16

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