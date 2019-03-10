Ольга Бузова игнорирует существующие проблемы со здоровьем





Ольга Бузова не из тех людей, кто тщательно скрывает от публики проблемы со здоровьем. Так, преданные фанаты, активно следящие за обновлениями её микроблога в Instagram, хорошо помнят многочисленные снимки и видео с капельницами, уколами и побледневшей ведущей «Дома-2» от переутомления.Несмотря на относительно молодой возраст и постоянные занятия спортом, Ольга Бузова настолько увлечена погоней за славой и популярностью, что уже просто начал игнорировать существующие проблемы со здоровьем. Обеспокоенные таким положением дел фанаты призывают певицу позаботиться о себе сейчас, чтобы через пару лет не стать постоянным клиентом всевозможных врачей.