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Ольга Бузова игнорирует существующие проблемы со здоровьем

Ольга Бузова в погоне за славой продолжает игнорировать существующие проблемы со здоровьем. К такому выводу пришли поклонники певицы, услышав, как хрустят её кости при обычном потягивании.

Ольга Бузова игнорирует существующие проблемы со здоровьем


Ольга Бузова не из тех людей, кто тщательно скрывает от публики проблемы со здоровьем. Так, преданные фанаты, активно следящие за обновлениями её микроблога в Instagram, хорошо помнят многочисленные снимки и видео с капельницами, уколами и побледневшей ведущей «Дома-2» от переутомления.

Ольга Бузова игнорирует существующие проблемы со здоровьем


Несмотря на относительно молодой возраст и постоянные занятия спортом, Ольга Бузова настолько увлечена погоней за славой и популярностью, что уже просто начал игнорировать существующие проблемы со здоровьем. Обеспокоенные таким положением дел фанаты призывают певицу позаботиться о себе сейчас, чтобы через пару лет не стать постоянным клиентом всевозможных врачей.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:30

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