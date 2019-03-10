«Анечка, я тебя люблю! Прости...»: Ольга Бузова «поссорилась» с сестрой, чтобы спасти её от опасности

Эксперты и поклонники предположили, что новоявленная певица и телеведущая Ольга Бузова таким образом стремится защитить своих родных. У звезды очень много злопыхателей и завистников, ей часто приходят угрозы в адрес родных. Потому когда-то близкие отношения с сестрой знаменитости пришлось прекратить.Тем не менее, Анна Бузова смогла открыть собственный бизнес и успешно его развивает. Скорее всего, пишут поклонники, они с Ольгой Бузовой не перестали общаться и вовсе, а делают это тайно, скрывая подробности от посторонних глаз.