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«Анечка, я тебя люблю! Прости...»: Ольга Бузова «поссорилась» с сестрой, чтобы спасти её от опасности

Ольга и Анна Бузова с детства были не только сестрами, а и близкими подругами. Тем не менее, после отдыха в Куршевеле между звездами произошла крупная ссора, они практически не видятся. Поклонники же считают, что это все только показательное выступление.
«Анечка, я тебя люблю! Прости...»: Ольга Бузова «поссорилась» с сестрой, чтобы спасти её от опасности

Эксперты и поклонники предположили, что новоявленная певица и телеведущая Ольга Бузова таким образом стремится защитить своих родных. У звезды очень много злопыхателей и завистников, ей часто приходят угрозы в адрес родных. Потому когда-то близкие отношения с сестрой знаменитости пришлось прекратить.

Тем не менее, Анна Бузова смогла открыть собственный бизнес и успешно его развивает. Скорее всего, пишут поклонники, они с Ольгой Бузовой не перестали общаться и вовсе, а делают это тайно, скрывая подробности от посторонних глаз.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 12:28

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