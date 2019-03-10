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Россияне требуют запретить съемки «Брата-3» Барецкого

Россияне создают разные петиции и требуют запретить съемки фильма «Брат-3», который хочет сделать Станислав Барецкий. Многие любители культовых картин считают подобную инициативу оскорбительной.
Россияне требуют запретить съемки «Брата-3» Барецкого

Недавно шоумен Станислав Барецкий заявил, что собирается самостоятельно снять продолжение легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2». По его словам, он основательно подойдет к этому процессу и уже имеет несколько интересных задумок для этого проекта.

Барецкий собирается привлечь в актерский состав бывших тюремных заключенных и экстравагантных звезд российского шоу-бизнеса. Так, Анастасии Волочковой хотят отвести роль хозяйки борделя, Никита Джигурда должен стать киллером, а знаменитый герой Рунета Кирилл «Руки Базуки» Терешин может быть братом главного героя. Барецкий также хочет, чтобы саундтрек к «Брату-3» написала популярная певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова.

Поклонников культовых картин возмутило подобное заявление шоумена. Они считают подобное отношение недопустимым и начали пытаться добиться запрета выхода данного кинофильма. Для этого они создают интернет-петиции, пишут письма в Фонд Кино и лично министру культуры РФ Владимиру Мединскому, а также просят помощи у влиятельного кинокритика из YouTube Евгения Баженова, известного как BadComedian.



 
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Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:33

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