Россияне требуют запретить съемки «Брата-3» Барецкого
Россияне создают разные петиции и требуют запретить съемки фильма «Брат-3», который хочет сделать Станислав Барецкий. Многие любители культовых картин считают подобную инициативу оскорбительной.
Недавно шоумен Станислав Барецкий заявил, что собирается самостоятельно снять продолжение легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2». По его словам, он основательно подойдет к этому процессу и уже имеет несколько интересных задумок для этого проекта.
Барецкий собирается привлечь в актерский состав бывших тюремных заключенных и экстравагантных звезд российского шоу-бизнеса. Так, Анастасии Волочковой хотят отвести роль хозяйки борделя, Никита Джигурда должен стать киллером, а знаменитый герой Рунета Кирилл «Руки Базуки» Терешин может быть братом главного героя. Барецкий также хочет, чтобы саундтрек к «Брату-3» написала популярная певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова.
Поклонников культовых картин возмутило подобное заявление шоумена. Они считают подобное отношение недопустимым и начали пытаться добиться запрета выхода данного кинофильма. Для этого они создают интернет-петиции, пишут письма в Фонд Кино и лично министру культуры РФ Владимиру Мединскому, а также просят помощи у влиятельного кинокритика из YouTube Евгения Баженова, известного как BadComedian.
Недавно шоумен Станислав Барецкий заявил, что собирается самостоятельно снять продолжение легендарных фильмов «Брат» и «Брат-2». По его словам, он основательно подойдет к этому процессу и уже имеет несколько интересных задумок для этого проекта.
Барецкий собирается привлечь в актерский состав бывших тюремных заключенных и экстравагантных звезд российского шоу-бизнеса. Так, Анастасии Волочковой хотят отвести роль хозяйки борделя, Никита Джигурда должен стать киллером, а знаменитый герой Рунета Кирилл «Руки Базуки» Терешин может быть братом главного героя. Барецкий также хочет, чтобы саундтрек к «Брату-3» написала популярная певица и звезда «Дом-2» Ольга Бузова.
Поклонников культовых картин возмутило подобное заявление шоумена. Они считают подобное отношение недопустимым и начали пытаться добиться запрета выхода данного кинофильма. Для этого они создают интернет-петиции, пишут письма в Фонд Кино и лично министру культуры РФ Владимиру Мединскому, а также просят помощи у влиятельного кинокритика из YouTube Евгения Баженова, известного как BadComedian.
Культура
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:33