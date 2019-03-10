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Медики назвали способы избавления от остеоартрита

Остеоартрит часто проявляется у спортсменов, которые подвергают себя повышенным физическим действиям. Медики сообщили об источниках появления болезни и возможностях ее избежать.
Медики назвали способы избавления от остеоартрита

Обычно данное заболевание больше ассоциируется с пенсионерами, но встречается оно и у молодых людей. Симптомы включают в себя болевые ощущения, потерю гибкости и скованность во время пробуждения. Хрящи способны изнашиваться, в итоге кости трутся друг о друге, что провоцирует более сильную боль.

Главным виновником остеоартрита считается большой вес человека, из-за чего появляются существенные нагрузки на суставы. Не исключается поэтому, что виной данному явлению служит другая болезнь - синдром Марфана, вызываемый дефектом гена, который дает возможность организму производить белок, придающий силу и эластичность соединительной ткани. Дабы избежать остеоартрита, медики рекомендуют людям не переусердствовать с физкультурой, избавляться от лишнего веса, и при первых недомоганиях идти в больницу.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:55

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