Актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма





Александр Ильин сообщил, что в Крыму он снимался в сериале под названием "Таинственная страсть", по роману Василия Аксенова. Актер рассказал, что у него много друзей в разных городах полуострова и он часто со своей группой "План Ломоносова" дает в них концерты. Также знаменитость общается с местными жителями и говорит, что они, как и он сам, полностью довольны, что Крым вернулся в состав Российской Федерации.Звезда телесериала "Интерны" особо отметил, что на полуострове идет постоянное строительство. Самому актеру очень нравится новый терминал аэропорта. Александр Ильин рассказал, что все крымчане считают себя россиянами, и он с этим полностью согласен, поскольку все заверено документально, и с этим уже не поспоришь.