Актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма
В одном из своих интервью актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма. Звезда комедийного телесериала "Интерны" сообщил, что жители полуострова рады возвращению в состав Российской Федерации.
Александр Ильин сообщил, что в Крыму он снимался в сериале под названием "Таинственная страсть", по роману Василия Аксенова. Актер рассказал, что у него много друзей в разных городах полуострова и он часто со своей группой "План Ломоносова" дает в них концерты. Также знаменитость общается с местными жителями и говорит, что они, как и он сам, полностью довольны, что Крым вернулся в состав Российской Федерации.
Звезда телесериала "Интерны" особо отметил, что на полуострове идет постоянное строительство. Самому актеру очень нравится новый терминал аэропорта. Александр Ильин рассказал, что все крымчане считают себя россиянами, и он с этим полностью согласен, поскольку все заверено документально, и с этим уже не поспоришь.
Александр Ильин сообщил, что в Крыму он снимался в сериале под названием "Таинственная страсть", по роману Василия Аксенова. Актер рассказал, что у него много друзей в разных городах полуострова и он часто со своей группой "План Ломоносова" дает в них концерты. Также знаменитость общается с местными жителями и говорит, что они, как и он сам, полностью довольны, что Крым вернулся в состав Российской Федерации.
Звезда телесериала "Интерны" особо отметил, что на полуострове идет постоянное строительство. Самому актеру очень нравится новый терминал аэропорта. Александр Ильин рассказал, что все крымчане считают себя россиянами, и он с этим полностью согласен, поскольку все заверено документально, и с этим уже не поспоришь.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38