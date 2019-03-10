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Актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма

В одном из своих интервью актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма. Звезда комедийного телесериала "Интерны" сообщил, что жители полуострова рады возвращению в состав Российской Федерации.

Актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма

Александр Ильин сообщил, что в Крыму он снимался в сериале под названием "Таинственная страсть", по роману Василия Аксенова. Актер рассказал, что у него много друзей в разных городах полуострова и он часто со своей группой "План Ломоносова" дает в них концерты. Также знаменитость общается с местными жителями и говорит, что они, как и он сам, полностью довольны, что Крым вернулся в состав Российской Федерации.

Актер Александр Ильин поделился впечатлениями от Крыма

Звезда телесериала "Интерны" особо отметил, что на полуострове идет постоянное строительство. Самому актеру очень нравится новый терминал аэропорта. Александр Ильин рассказал, что все крымчане считают себя россиянами, и он с этим полностью согласен, поскольку все заверено документально, и с этим уже не поспоришь.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:38

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