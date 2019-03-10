На Сахалине построят самый длительный в РФ угольный конвейер





В результате морской порт Шахтерск будет объеденен с Солнцевским разрезом. Перспективы и развитие этого объекта связаны с намерениями добывающих компаний нарастить объемы выработки угля и его дальнейшей продажи в Азию и регионы Тихого океана. При помощи запуска линии окажется возможным увеличение объема транспортировки угля с разреза в порт до 20 миллионов тонн с текущих 7,5 миллионов. Проект активно поддерживают федеральные власти, реализуют его компании «ВГК Транспортные системы» и REI SA (Франция).Сумма расходов, согласно предварительным сведениям, составит 7,8 миллиарда рублей. Возведенная угольная линия будет являть собой один из современнейших объектов как в пределах РФ, так и всего мира.Ныне в порту из-за предстоящего роста объемов топлива проходит усиление отгрузочно-причальной инфраструктуры. На причале располагаются две судопогрузочные машины вместо одной для наращивания работ.