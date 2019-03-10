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На Сахалине построят самый длительный в РФ угольный конвейер

К 2021 году на Сахалине соорудят 28-километровую линию по транспортировке угля. Как сообщает «Слово и Дело», реализацией проекта займутся одна из дальневосточных и одна французская фирмы.
На Сахалине построят самый длительный в РФ угольный конвейер

В результате морской порт Шахтерск будет объеденен с Солнцевским разрезом. Перспективы и развитие этого объекта связаны с намерениями добывающих компаний нарастить объемы выработки угля и его дальнейшей продажи в Азию и регионы Тихого океана. При помощи запуска линии окажется возможным увеличение объема транспортировки угля с разреза в порт до 20 миллионов тонн с текущих 7,5 миллионов. Проект активно поддерживают федеральные власти, реализуют его компании «ВГК Транспортные системы» и REI SA (Франция).

Сумма расходов, согласно предварительным сведениям, составит 7,8 миллиарда рублей. Возведенная угольная линия будет являть собой один из современнейших объектов как в пределах РФ, так и всего мира.

Ныне в порту из-за предстоящего роста объемов топлива проходит усиление отгрузочно-причальной инфраструктуры. На причале располагаются две судопогрузочные машины вместо одной для наращивания работ.



 
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Экономика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:46

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