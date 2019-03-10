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Татьяна Веденеева рассказала о потере ребенка

Татьяна Веденеева приняла участие в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». 65-летняя телеведущая честно и откровенно рассказала о своем втором браке и потере ребенка.
Татьяна Веденеева рассказала о потере ребенка

Бизнесмен Юрий Бегалов стал её вторым супругом. Они познакомились во время интервью, которое телеведущая брала у предпринимателя. В тот момент они оба состояли в браке, но это не помешало им продолжать свое общение. Через год Юрий Бегалов признался ей в любви, а спустя еще пару лет они сыграли свадьбу во Франции. Их отношения продолжались долгие 15 лет, и по словам Татьяны Веденеевой, супруги были по-настоящему счастливы друг с другом.

Телеведущая также поделилась с Лерой Кудрявцевой историей о ребенке, который мог родится у неё и бизнесмена. Во время её беременности супруги поехали на рыбалку. Там Веденеева потеряла равновесие и выпала из лодки прямо в воду, но на этом «приключения» не закончились. Через несколько дней Веденеева поехала на концерт своей любимой исполнительницы Тины Тернер, но дорога выдалась очень тяжелой и утомительной. Из-за всех этих переживаний и факторов, сопровождающих её беременность, телеведущая потеряла ребенка на четвертом месяце.
Татьяна Веденеева рассказала о потере ребенка

Позже она узнала о том, что Юрий Бегалов начал ездить на рыбалку с какой-то молодой девушкой, которая в последствии также от него забеременела. После этого Татьяна Веденеева приняла решение и предложила Бегалову разъехаться.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 12:20

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