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В СМИ опубликовали предсказание Нострадамуса о гибели половины человечества

Французский алхимик Мишель Нострадамус предсказывал, что в 2019 году произойдут события, которые повлекут за собой гибель половины человечества. Информация о пророчествах опубликована в СМИ.

В СМИ опубликовали предсказание Нострадамуса о гибели половины человечества

Провидец отмечал, что именно этот год принесет множество открытий и бед всему миру. Согласно предсказанию, людям удастся понять язык животных. Подтверждением этой информации стало недавнее открытие ученых. В ходе эксперимента они разработали систему распознавания эмоций мышей.

Нострадамус предвещал и масштабные бедствия, среди которых начало Третьей мировой войны продолжительностью 27 лет. Он заявлял, что большая часть человечества погибнет в ходе противостояний. Развитие терроризма в США и Европе, причиной которого станет Ближний Восток, также стало предсказанием алхимика. Между Ванкувером и Калифорнией, по его словам, местность покроется водой из-за масштабного землетрясения.



 
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Общество
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:11

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