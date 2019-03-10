Иосиф Оганесяна пожелал фанатам в Instagram спокойной ночи, лежа на животе у Саши Черно
Один из самых ярких героев скандально-известного телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян опубликовал в личном микроблоге фотографию, на которой он лежит на оголенном животе своей любимой супруги.
Несколько часов назад возлюбленный Александры Черно выложил в Сеть снимок, который буквально «взорвал» Интернет. За считанные минуты скрин этого кадра распространился по всем социальным сетям, а фоловеры просто-таки забросали автора нелицеприятными высказываниями.
Под публикацией Иосиф пожелал своим подписчикам спокойно ночи, но не сама надпись привлекла внимание читателей. Дело в том, что на фотографии Оганесян прилег к Черно на оголенный живот, что и «вывело» многочисленных интернет-пользователей из себя.
Сейчас практически каждый подписчик Иосифа спешит оставить под его свежим кадром нелицеприятный комментарий. Некоторые указывают на то, что Оганесяну впредь не следует публиковать в Instagram подобные снимки, а кое-кто даже «опустился» к унижениям и оскорблениям.
Нужно сказать, что, несмотря на критику в адрес Иосифа и Александры, фотография Оганесяна продолжает набирать «лайки». На данный момент оценили снимок участника реалити-шоу «Дома-2» больше 3,2 тысячи пользователей Сети.
К слову, Иосиф поспешил «отомстить» недоброжелателем и даже выложил в Stories снимок одной из своих подписчиц, под которым тоже раскритиковал ее.
Несколько часов назад возлюбленный Александры Черно выложил в Сеть снимок, который буквально «взорвал» Интернет. За считанные минуты скрин этого кадра распространился по всем социальным сетям, а фоловеры просто-таки забросали автора нелицеприятными высказываниями.
Под публикацией Иосиф пожелал своим подписчикам спокойно ночи, но не сама надпись привлекла внимание читателей. Дело в том, что на фотографии Оганесян прилег к Черно на оголенный живот, что и «вывело» многочисленных интернет-пользователей из себя.
Сейчас практически каждый подписчик Иосифа спешит оставить под его свежим кадром нелицеприятный комментарий. Некоторые указывают на то, что Оганесяну впредь не следует публиковать в Instagram подобные снимки, а кое-кто даже «опустился» к унижениям и оскорблениям.
Нужно сказать, что, несмотря на критику в адрес Иосифа и Александры, фотография Оганесяна продолжает набирать «лайки». На данный момент оценили снимок участника реалити-шоу «Дома-2» больше 3,2 тысячи пользователей Сети.
К слову, Иосиф поспешил «отомстить» недоброжелателем и даже выложил в Stories снимок одной из своих подписчиц, под которым тоже раскритиковал ее.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:50