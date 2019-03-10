Татьяна Ларина прокляла участников шоу "Последний герой. Актёры против экстрасенсов"

Не так давно вышло шоу "Последний герой. Актёры против экстрасенсов". Но за весьма короткий промежуток времени в команде магов произошло немало конфликтных ситуаций. В последнем выпуске экстрасенсы не смогли пройти испытание и проиграли. После поражения им предстояло проголосовать, кто из них прекратит участие в реалити-шоу.Телеведущая Яна Троянова решила обсудить прохождение испытаний и обстановку в команде ясновидящих. Участники заявили, что стали очень дружны, но Татьяна Ларина обвинила их в лицемерии. Тогда все приняли решение, исключить мага из коллектива, и проголосовали против нее. Такое решение коллег разочаровало Татьяну Ларину, и она прокляла участников команды экстрасенсов. Покидая общий совет женщина заявила, что все негативное, что будет происходить в жизни ее коллег, будет идти от нее.