Составлен топ-3 советских внедорожников





Третье место занимает ЛуАЗ 969. Созданный в 60-х как военный транспорт-амфибия, он сегодня уже не выпускается, хотя в свое время являлся первым внедорожником, доступным по цене любому покупателю. Работал этот автомобиль на 1,2-литровом агрегате от «Запорожца» с 40-й силовой установкой. Многие именно этот фактор считают наиболее главным минусом ЛуАЗа-969, так как часто такой мотор перегревался, особенно при поездках по бездорожью.На второй позиции располагается УАЗ 469. Под капотом машины сосредоточен двигатель мощностью в 75 лошадиных сил, функционирующий в паре с четырехскоростной «механикой». Данный УАЗ давно стал легендой, а его потомок «Хантер» пользуется популярностью даже за рубежом.Лидером топ-3 оказался ВАЗ 2121 «Нива». Вышедший в 70-х внедорожник сразу стал популярным: в стране тысячами раскупали этот автомобиль, позже спрос на него появился и вне СССР. Советские конструкторы помещали под капот 1,6-литровый мотор, развивающий 80 лошадиных сил и работающий совместно с четырехскоростной «механикой». Принимая во внимание небольшие размеры, внедорожника хватало даже для обычной езды на дороге.