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Составлен топ-3 советских внедорожников

В СССР хорошо умели разрабатывать внедорожники, которые применялись как в военной сфере, так и на «гражданке». Аналитики «Автоновости дня» составили топ-3 советских автомобилей такого типа, которые используются в современное время.
Составлен топ-3 советских внедорожников

Третье место занимает ЛуАЗ 969. Созданный в 60-х как военный транспорт-амфибия, он сегодня уже не выпускается, хотя в свое время являлся первым внедорожником, доступным по цене любому покупателю. Работал этот автомобиль на 1,2-литровом агрегате от «Запорожца» с 40-й силовой установкой. Многие именно этот фактор считают наиболее главным минусом ЛуАЗа-969, так как часто такой мотор перегревался, особенно при поездках по бездорожью.

На второй позиции располагается УАЗ 469. Под капотом машины сосредоточен двигатель мощностью в 75 лошадиных сил, функционирующий в паре с четырехскоростной «механикой». Данный УАЗ давно стал легендой, а его потомок «Хантер» пользуется популярностью даже за рубежом.
Составлен топ-3 советских внедорожников

Лидером топ-3 оказался ВАЗ 2121 «Нива». Вышедший в 70-х внедорожник сразу стал популярным: в стране тысячами раскупали этот автомобиль, позже спрос на него появился и вне СССР. Советские конструкторы помещали под капот 1,6-литровый мотор, развивающий 80 лошадиных сил и работающий совместно с четырехскоростной «механикой». Принимая во внимание небольшие размеры, внедорожника хватало даже для обычной езды на дороге.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 12:00

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