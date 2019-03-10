Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в паралельные миры





Первым доказать существование параллельных миров пытался в середине XX века физик и выдающийся ученый Хью Эверетт. Он предположил, что наш мир постоянно делится на несколько реальностей, однако не смог объяснить с научной точки зрения, как можно проникнуть в другое измерение. Его работы вдохновили эксперта Николая Козырева. Он предположил, что для путешествий в иные миры необходимы специальные аппараты и оборудование. Тем не менее, существует теория, что древние люди могли перемещаться и без помощи сложных устройств.Согласно легендам российского севера, жители тех окрестностей могли перемещаться с помощью лабиринтов, больше напоминающих круговые узоры, подобные находящимся на пальцах человека. Наибольшее количество артефактов расположено на берегу Белого моря, поэтому считается, что именно там люди совершали специальные ритуалы, переносящие их в параллельную реальность. Подобные места существовали по всему миру.Так, в Египте археологи нашли загадочную дверь. Надпись сверху гласила, что пройдя через нее, человек окажется в ином мире. Возраст находки, по оценке экспертов, составляет около 3,5 тысяч лет. Высота артефакта составляет 1,5 метра, ширина - 0,5 метра. Специалисты попытались проверить правдивость надписи на двери, однако она на самом деле никуда не привела. Тем не менее, существует также теория, что древние жрецы специально закрыли портал в параллельный мир, чтобы больше никто не смог его использовать.В Перу существует похожая дверь под названием Врата Солнца. Долгое время считалось, что ее создали инки, однако исследования показали, что дверь была сооружена там раньше, чем древняя цивилизация. По легенде, только смельчаки проходили через Врата, пропадая там навсегда. Со временем аномалии, как описывается в древних книгах, прекратились. Так, скорее всего, Врата создали жители иных миров для общения с нашим миром, однако затем они их закрыли.На Шри-Ланке существует еще один лабиринт, который более других похож на российские. Его описал ученый и писатель Алексей Попов. Отверстие в стене имеет диаметр, достигающий двух метров. Именно через него можно было, по мнению экспертов, попасть в другую реальность. Камень с похожим строением обнаружили и в Великобритании. То, что порталы в иные миры очень похожи между собой, несмотря на расположение по всему миру, что говорит об их одинаковой природе. Однако примечательно, что наиболее четко они сохранились именно на севере России.Лабиринты, по данным Алексея Попова, располагались по всей Европе - в Карелии, Мурманской области, Швеции, Норвегии, Финляндии. В России, тем не менее, находится их самое большое количество. Так, на архипелаге Соловецких островов расположились около 30 больших и малых лабиринтов. Всего в Северной Европе насчитывается около 500 подобных сооружений, некоторые их них получили незаурядные названия, такие как "Дорога Великанов" и "Пляски фей". Все лабиринты схожи своей спиралевидной формой, потому, скорее всего, функция у них была общая - путешествия за пределы нашего мира.Ученые не раз пытались проверить древние поверья, однако ничего странного возле артефактов не заметили. Многие считают, что лабиринты начнут действовать только после древнего ритуала, описание которого давно утеряно. По другим фактам, сооружения предназначены для душ умерших. В Норвегии, к примеру, их располагали рядом с кладбищами. Так, душа умершего, выйдя из могилы, могла заблудиться в лабиринте и не побеспокоить живых. Тем не менее, в России рядом с каменными глыбами кладбищ нет.Ученый Андрей Никитин также изучил артефакты на севере России и пришел к выводу, что они ведут в Подземное царство, откуда гости приходили в наш мир. С ними можно было отправиться в другую реальность, однако только зная специальный ритуал.Алексей Попов в своей книге описал интересную историю, которую узнал в 1999 году на острове Кузова в Белом море. Там студенты из Воронежа проводили экспедицию. Вечером 23 августа в центре одного из лабиринтов они увидели субстанцию в виде оранжевого светящегося облака. Затем она приняла нечеткую форму, напоминающую человека, приблизившись к ним. После она снова вернулась в центр лабиринта и исчезла. Данный феномен пока не удалось объяснить никому из ученых.Хью Эверетт же, в свою очередь, утверждал, что параллельные миры не очень отличаются от нашего. Так, в одной реальности человек принял решение, и его жизнь пошла по определенному сценарию, в другой - выбрал иной путь, повлиявший на дальнейшее развитие событий. Издавна считалось, что лабиринты помогают людям изменить свою жизнь. Для этого нужно пройти по нему с искренним чувством сожаления за свое недавнее решение и желанием все поменять.