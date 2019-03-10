Эксперты рассказали о городах с самой дешевой арендой малогабаритных квартир





Исследование затронуло 69 российских городов с населением более 300 тысяч человек, использовались данные за последние полгода. За этот период только в 9 исследуемых населенных пунктах аренда малогабаритных квартир снизилась, во всех остальных был отмечен рост. Самое большое снижение замечено в Кемерово (-8,1%), Брянске и Чите (-5,3%). Лидером по росту цен оказалась Тюмень, там ценники увеличились на 26,9%. В первой пятерке по повышению аренды оказались такие города: Пермь (+26%), Улан-Удэ (+23,9%), Тверь (+23,8%) и Пенза (+23,4%).Самые низкие цены оказались в Чебоксарах. Тут за малогабаритную квартиру до 32 квадратных метров просят всего 5960 рублей. В первую пятерку самых дешевых городов также попали: Магнитогорск (6625 рублей), Новокузнецк (6645 рублей), Волжский (6672 рубля) и Курск (6772 рубля).Наиболее дорогим городом в стране ожидаемо оказалась Москва. Тут за малогабаритную квартиру придется заплатить 29772 рубля. Эксперты отмечают, за эти деньги в других городах можно снять двух и трехкомнатные варианты. В Санкт-Петербурге за квартиру с площадью 32 квадратных метра придется заплатить 20582 рубля.