Надежда Ангарская опубликовала фото с коллегами без макияжа
Звезды «Comedy Woman» не стесняются показывать себя в естественном образе. Надежда Ангарская опубликовала фото в своем Instagram с коллегами без макияжа.
Все чаще на просторах социальных сетей можно увидеть знаменитостей без косметики. Натуральность обычно приковывает более пристальное внимание фанатов, чем идеальный макияж. Так считает и актриса популярного женского шоу Надежда Ангарская. Она поделилась с подписчиками фотографией, на которой запечатлена вместе с Екатериной Скулкиной и Марией Кравченко.
В подписи к снимку артистка добавила, что они являются обычными девушками с необычной работой и поинтересовалась, что думают пользователи о естественной красоте. Поклонники с восторгом восприняли публикацию знаменитости. Они отметили, что искусство перевоплощения заключается именно в том, чтобы уметь выглядеть совершенно по-разному с концертным макияжем и без него.
Все чаще на просторах социальных сетей можно увидеть знаменитостей без косметики. Натуральность обычно приковывает более пристальное внимание фанатов, чем идеальный макияж. Так считает и актриса популярного женского шоу Надежда Ангарская. Она поделилась с подписчиками фотографией, на которой запечатлена вместе с Екатериной Скулкиной и Марией Кравченко.
В подписи к снимку артистка добавила, что они являются обычными девушками с необычной работой и поинтересовалась, что думают пользователи о естественной красоте. Поклонники с восторгом восприняли публикацию знаменитости. Они отметили, что искусство перевоплощения заключается именно в том, чтобы уметь выглядеть совершенно по-разному с концертным макияжем и без него.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:46