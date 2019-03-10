АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Каменные лабиринты Севера: Причуды природы или порталы в паралельные миры
EUR 74.57 USD 65.96
Курс валют на 08.03.2019

Надежда Ангарская опубликовала фото с коллегами без макияжа

Звезды «Comedy Woman» не стесняются показывать себя в естественном образе. Надежда Ангарская опубликовала фото в своем Instagram с коллегами без макияжа.

Надежда Ангарская опубликовала фото с коллегами без макияжа

Все чаще на просторах социальных сетей можно увидеть знаменитостей без косметики. Натуральность обычно приковывает более пристальное внимание фанатов, чем идеальный макияж. Так считает и актриса популярного женского шоу Надежда Ангарская. Она поделилась с подписчиками фотографией, на которой запечатлена вместе с Екатериной Скулкиной и Марией Кравченко.

В подписи к снимку артистка добавила, что они являются обычными девушками с необычной работой и поинтересовалась, что думают пользователи о естественной красоте. Поклонники с восторгом восприняли публикацию знаменитости. Они отметили, что искусство перевоплощения заключается именно в том, чтобы уметь выглядеть совершенно по-разному с концертным макияжем и без него.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:46

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Татьяна Веденеева рассказала о потере
В СМИ опубликовали предсказание
Ольгу Бузову в Сети обвиняют в
Татьяна Ларина прокляла участников шоу
Каменные лабиринты Севера: Причуды
Составлен топ-3 советских внедорожников
Эксперты рассказали о городах с самой
Иосиф Оганесяна пожелал фанатам в
Надежда Ангарская опубликовала фото с
Ксения Бородина случайно показала
В Сети появился ролик с блуждающей по
Ирина Алферова чувствовала себя
Майя Донцова публикует в Instagram
На снимках Луны обнаружена база
Наталья Негода рассказала о критике со
Выживший альпинист из группы Дятлова не
Голливудская актриса Шэрон Стоун 10
Вячеслав Мясников и Андрей Рожков не
Житель Великобритании обнаружил
Егор Крид рассказал о желании стать
Во Франции создали уникального
В Сочи из-за ДТП погибла 16-летняя
Составлен топ-5 самых дешевых иномарок
Вдова Николая Караченцова уверена, что
Уникальный ВАЗ «Бора» с открытым верхом
Журналисты опубликовали фото лучших
Запад насторожило новое оружие на
Представители Samsung прокомментировала
Эксперты составили список самых богатых
В Париже скончался внук адмирала Колчака
Просмотреть все новости