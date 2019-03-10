Надежда Ангарская опубликовала фото с коллегами без макияжа

Все чаще на просторах социальных сетей можно увидеть знаменитостей без косметики. Натуральность обычно приковывает более пристальное внимание фанатов, чем идеальный макияж. Так считает и актриса популярного женского шоу Надежда Ангарская. Она поделилась с подписчиками фотографией, на которой запечатлена вместе с Екатериной Скулкиной и Марией Кравченко.В подписи к снимку артистка добавила, что они являются обычными девушками с необычной работой и поинтересовалась, что думают пользователи о естественной красоте. Поклонники с восторгом восприняли публикацию знаменитости. Они отметили, что искусство перевоплощения заключается именно в том, чтобы уметь выглядеть совершенно по-разному с концертным макияжем и без него.