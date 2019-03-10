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Ирина Алферова чувствовала себя несчастной с Александром Абдуловым

Ирина Алферова стала участницей телепрограммы «Сегодня вечером». В студии артистка призналась, что чувствовала себя несчастной с Александром Абдуловым, поскольку актер никогда не восхищался избранницей.

Ирина Алферова чувствовала себя несчастной с Александром Абдуловым

Александр Абдулов и его возлюбленна Ирина Алферова считались самой красивой парой советской киноиндустрии. Вместе знаменитости были 14 лет, по слухам развелись они из-за постоянных измен актера. При этом близкие артиста утверждали, что именно он бросил возлюбленную и произошло это из-за того, что она не подарила ему наследников. Но Ирина Алферова не любит говорить об отношениях с Александром Абдуловым.

Ирина Алферова чувствовала себя несчастной с Александром Абдуловым

В телепрограмме «Сегодня вечером» артистка рассказала, что была несчастной в браке с актером. Ведь знаменитость никогда не говорил своей возлюбленной, что она лучше всех. Сейчас Ирина Алферова счастлива в союзе с Сергеем Мартыновым. Пара вместе уже более 30 лет и за эти годы практически не разлучалась. Актриса заявляет, что именно о таком мужчине она мечтала всю свою жизнь.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:30

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