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На снимках Луны обнаружена база инопланетян

На снимках Луны в кратере Зеемана обнаружена база инопланетян. Об этом сообщил уфолог из Тайваня Скотт Уоринг.
На снимках Луны обнаружена база инопланетян

По словам эксперта, он совершил открытие изучая поверхность спутника Земли с помощью карт Google Maps и Earth. Уфолог рассказывает, больше всего его удивил не тот факт, что на Луне существует база пришельцев, а то, что компания не удалила её из своих программ. Обычно Google стирает военные объекты разных стран мира со своих карт. Для этого представители компании либо размывают изображение, если эта база является общеизвестной, либо полностью меняют картинку в тех случаях, когда никто не знает о существовании этого секретного комплекса.

Скотт Уоринг уверен, в ближайшее время Google определенно удалит это изображение со своих карт, чтобы скрыть этот факт от простых людей. Уфолог уже не раз заявлял про взаимодействие этой компании с правительством США в вопросе сокрытия информации о инопланетной жизни. Поэтому житель Тайваня записал специальное видео, в котором «задокументировал» свою «находку». Он отметил, рано или поздно Google исправит эту часть Луны на своих картах, но его видео навсегда останется на просторах Сети.

Сторонники уфолога согласились с его мнением. Они уверены, правительства всех главных мировых держав уже давно знает о существовании инопланетной жизни, но скрывает её от глаз простого населения Земли.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:18

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