В Сети появился ролик с блуждающей по Зеленодольску «смертью с косой»





Увидевшие соответственную видеозапись жители населенного пункта начали гадать, что это за ролик. Кто-то посчитал это фейком, другие предположили, что смерть пришла за чиновниками и коррупционерами, а третьи принялись уверять, что некто захотел сейчас разыграть горожан, не дожидаясь Хэллоуина, который отмечается осенью.Высказывались и другие предположения. Например, имела место версия о создании в Зеленодольске хоррора о зомби, а на одном из YouTube-каналов появилась информация, что якобы в действительности видео является анонсом предстоящего фестиваля ужаса, который состоится в городе.