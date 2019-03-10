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В Сети появился ролик с блуждающей по Зеленодольску «смертью с косой»

В Зеленодольске была замечена «смерть с косой». Как видно по кадрам видео, опубликованного очевидцами в Сети, черная фигура блуждала по городу, оставляя следы рук на местных домах.
В Сети появился ролик с блуждающей по Зеленодольску «смертью с косой»

Увидевшие соответственную видеозапись жители населенного пункта начали гадать, что это за ролик. Кто-то посчитал это фейком, другие предположили, что смерть пришла за чиновниками и коррупционерами, а третьи принялись уверять, что некто захотел сейчас разыграть горожан, не дожидаясь Хэллоуина, который отмечается осенью.

Высказывались и другие предположения. Например, имела место версия о создании в Зеленодольске хоррора о зомби, а на одном из YouTube-каналов появилась информация, что якобы в действительности видео является анонсом предстоящего фестиваля ужаса, который состоится в городе.



 
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Общество
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 11:37

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