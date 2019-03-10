Наталья Негода рассказала о критике со стороны прокуратуры и замужних женщин





Передача была посвящена женщинам, ставшим секс-символами отечественного кинематографа. Негода сыграла свою главную роль в откровенной картине «Маленькая Вера» 1988 года. Зрители неоднозначно восприняли такую смелую работу и даже присылали письма с возмущениями. Артистка призналась, что восторженных отзывов было гораздо меньше, зачитав некоторые послания. Среди них были рекомендательные письма от прокуратуры, в котором шла речь об уголовной ответственности за пропаганду разврата, очевидцами которой стало все советское общество.Возмутились и замужние женщины, высказав киностудии свое мнение. Они заявили, что стали свидетелями настоящего позора.На данный момент 55-летняя актриса решила возобновить свою творческую деятельность. С ее участием вышел в прокат фильм «Ван Гоги».