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Наталья Негода рассказала о критике со стороны прокуратуры и замужних женщин

Звезда провокационного фильма «Маленькая Вера» Наталья Негода стала гостем программы Максима Галкина. Актриса рассказала о письмах с критикой от прокуратуры и замужних женщин.

Наталья Негода рассказала о критике со стороны прокуратуры и замужних женщин

Передача была посвящена женщинам, ставшим секс-символами отечественного кинематографа. Негода сыграла свою главную роль в откровенной картине «Маленькая Вера» 1988 года. Зрители неоднозначно восприняли такую смелую работу и даже присылали письма с возмущениями. Артистка призналась, что восторженных отзывов было гораздо меньше, зачитав некоторые послания. Среди них были рекомендательные письма от прокуратуры, в котором шла речь об уголовной ответственности за пропаганду разврата, очевидцами которой стало все советское общество.

Наталья Негода рассказала о критике со стороны прокуратуры и замужних женщин

Возмутились и замужние женщины, высказав киностудии свое мнение. Они заявили, что стали свидетелями настоящего позора.
На данный момент 55-летняя актриса решила возобновить свою творческую деятельность. С ее участием вышел в прокат фильм «Ван Гоги».



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:11

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