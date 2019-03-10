Выживший альпинист из группы Дятлова не верит в официальную версию происшествия





В 1959 году группа альпинистов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход, в результате которого все его участники погибли. Единственным выжившим оказался Юрий Юдин, изначально входящий в эту экспедицию, но вернувшийся домой из-за обострения имеющейся болезни. Вскоре он узнал о том, что вся группа погибла. Юдин был шокирован этим событиям и сразу не поверил официальной версии тогда еще советской власти.Мужчина уверен, его друзья и знакомые стали жертвами зачистки со стороны секретных служб. Юрий Юдин отмечает, они могли увидеть что-то запрещенное, или стали свидетелями какого-то события, возможно ядерного или другого испытания, поэтому от них постарались избавиться. По его словам, в группу Дятлова входили опытные альпинисты, не один раз бывавшие в походах, поэтому они не могли погибнуть из-за своей неподготовленности.Напомним, недавно Следственный комитет России (СКР) провел собственное расследование трагедии 1959 года. Правоохранители признали причиной гибели группы Дятлова их профессиональную неподготовленность и отсутствие опыта для столь сложных и длительных походов. СКР считает, что первоначальное расследование сделано очень некачественно, поэтому оно привело к возникновению множества слухов и домыслов.