Голливудская актриса Шэрон Стоун 10 марта отмечает 61-летие

Последние несколько лет в прессе регулярно публикуют материалы о вечной молодости Стоун, которая практически постоянно радует фанатов красивой фигурой и стройным телом, облачаясь в стильную одежду. Почти во всех случаях образы знаменитости интересны общественности, даже если не всегда отвечают принятым нормам стилистики.Шэрон Стоун не только голливудская актриса, но и участник благотворительных вечеров. На такие мероприятия звезда тоже приходит в разнообразных и провокационных нарядах. К примеру, на ужин, устроенный Стивеном Тайлером в честь «Грэмми», она надела прозрачную одежду в сетку на боди черного цвета. Красивое телосложение и яркий внешний вид позволили актрисе выглядеть шикарно на фоне всех остальных гостей.В домашней обстановке Шэрон Стоун также умеет быть элегантной. По дому в Беверли-Хиллз она может ходить в серых кожаных штанах и шелковой блузке. Дополняют «роковый» образ грубые ботинки, прекрасно соответствующие внешности актрисы. К слову, именно в этом виде звезда предстала перед папарацци для очередного фотосета.