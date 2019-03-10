Егор Крид рассказал о желании стать молодым отцом

Артист поделился с подписчиками фотографией со своей матерью Мариной Булаткиной. Он подобрал трогательные слова, чтобы поздравить ее с днем рождения. Знаменитость поблагодарил свою бабушку за главного человека в своей жизни.В подписи к публикации он добавил, что несколько лет назад, руководствуясь эмоциями, хотел стать молодым отцом. Сейчас Крид считает, что мог совершить свою главную ошибку, если бы решился на этот ответственный шаг. Он отметил, что всему свое время, и однажды он обязательно встретит будущую жену, которая станет матерью его ребенка.Поклонники певца решили, что он имел в виду отношения с певицей Нюшей, которая была старше его на 5 лет. Тогда возлюбленные хотели создать семью, и артист был готов к потомству.