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Во Франции создали уникального робота-бабочку

Во Франции инженер Эдвин Ван создал уникального робота-бабочку. Устройство называется MetalFly и может стоит около 150 долларов.
Во Франции создали уникального робота-бабочку

В 2014 году Эдвин Ван уже представлял публики другой свой необычный механизм. Тогда это была робота-птица и она получила много положительных отзывов как от простых людей, так и от коллег изобретателя. Поэтому инженер решил не останавливаться на достигнутом и сразу занялся разработкой нового проекта.

Им оказалась робота-бабочка MetalFly, устройство полностью копирует движение и полет своего живого аналога. Эдвин Ван отмечает, фактически его новинку нельзя назвать дроном. Робот-бабочка имеет длину 19 см и ширину (размах крыльев) – 29 см. Инженер отмечает, его MetalFly больше обычных представителей этого вида, но не стоит думать, что в живой природе нет подобных организмов сопоставимого размера. Их можно встретить в тропических лесах и отдаленных жарких частях света.

Робот-бабочка управляется через пульт, радиус сигнала – 100 метров. Необычное устройство передвигается со скоростью 12 км/ч и способно летать на протяжении 8 минут. Для полной зарядки литий-ионного аккумулятора потребуется 15 минут.

Эдвин Ван рассказал, пока он не рассматривал вариант серийного производства и продаж своего детища. Несмотря на это, он примерно подсчитал, во сколько MetalFly может обойтись обычному покупателю. Сумма составила около 150 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:40

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