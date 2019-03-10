Во Франции создали уникального робота-бабочку





В 2014 году Эдвин Ван уже представлял публики другой свой необычный механизм. Тогда это была робота-птица и она получила много положительных отзывов как от простых людей, так и от коллег изобретателя. Поэтому инженер решил не останавливаться на достигнутом и сразу занялся разработкой нового проекта.Им оказалась робота-бабочка MetalFly, устройство полностью копирует движение и полет своего живого аналога. Эдвин Ван отмечает, фактически его новинку нельзя назвать дроном. Робот-бабочка имеет длину 19 см и ширину (размах крыльев) – 29 см. Инженер отмечает, его MetalFly больше обычных представителей этого вида, но не стоит думать, что в живой природе нет подобных организмов сопоставимого размера. Их можно встретить в тропических лесах и отдаленных жарких частях света.Робот-бабочка управляется через пульт, радиус сигнала – 100 метров. Необычное устройство передвигается со скоростью 12 км/ч и способно летать на протяжении 8 минут. Для полной зарядки литий-ионного аккумулятора потребуется 15 минут.Эдвин Ван рассказал, пока он не рассматривал вариант серийного производства и продаж своего детища. Несмотря на это, он примерно подсчитал, во сколько MetalFly может обойтись обычному покупателю. Сумма составила около 150 долларов.