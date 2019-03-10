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Уникальный ВАЗ «Бора» с открытым верхом выставлен на продажу за 1,2 млн рублей

Уникальный ВАЗ «Бора», являющийся редкой модификацией «Нивы», выставлен на продажу по цене 1,2 млн рублей. Автомобиль имеет открытый верх, пластиковый желтый кузов и каркас безопасности.
Уникальный ВАЗ «Бора» с открытым верхом выставлен на продажу за 1,2 млн рублей

ВАЗ «Бора» был представлен в ОАЭ еще 24 года назад, в 1995 году. Тогда отечественный производитель привез на автомобильную выставку эту модификацию «Нивы». Всего было построено два экземпляра модели. Один навсегда остался в ОАЭ, и его судьба неизвестна, а в второй оказался в руках частного коллекционера из Москвы. Теперь владелец автомобиля принял решение продать его по цене 1 млн 234 тысячи рублей.

За эти деньги покупатель получит внедорожник с необычным желтым пластмассовым кузовом, открытым верхом и специальным каркасом безопасности, способным выдержать серьезные столкновения и аварии. Под капотом ВАЗ «Бора» располагается 1,7-литровый двигатель мощностью 80 лошадиных сил, работающий вместе с 4-ступенчатой механической трансмиссией и полным приводом.

Автомобиль долгое время был участником разных выставок раритетных моделей российского автопрома, но никогда не ездил по дорогам общего назначения. Все дело в отсутствии паспорта транспортного средства (ПТС). Поэтому покупателю уникального ВАЗ «Бора» необходимо учесть данную особенность этого редкого внедорожника.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:19

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