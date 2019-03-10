Журналисты опубликовали фото лучших образов Чака Норриса за 79 лет в честь дня рождения актера





Артисту исполнилось 79 лет 10 марта. Он родился в Уилсон-Сити в 1940 году. Начало актерской карьеры пришлось на конец 60-х годов благодаря Брюсу Ли. Именно он поспособствовал получению первой роли Норриса. Его первой работой стали съемки в кинокартине «Команда разрушителей».Со временем знаменитость начали приглашать на более значимые роли в кино. Одной из таких стала работа в фильме «Путь дракона», в которой он сыграл сцену драки с Брюсом Ли. Эта инсценировка позже стала одной из самых известных противостояний в киноиндустрии.Популярными картинами с участием артиста стали «Парный удар», «Крутой Уокер», «Лесной воин». Одни из последних съемок прошли в 2012 году. Актер сыграл в фильме «Неудержимые 2».