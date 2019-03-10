Запад насторожило новое оружие на фрегате «Адмирал Горшков»





Британское издание The Times написало, что фрегат, несущий оружие, вызывающее морскую болезнь, провел маневры по антитеррористической и воздушной обороне возле авиабазы в Шотландии. Навстречу кораблям для их сопровождения выдвинулся эсминец королевских ВМС Defender.Глава национальной партии Шотландии по делам обороны Стюарт МакДональд отрицательно отреагировал на проход «Адмирала Горшкова». По его словам, Москва пытается устроить провокацию в британских территориальных водах. В Минобороны королевства отметили, что корабли подошли к берегу, дабы просто переждать шторм.После выхода из порта Североморска отечественные моряки прошли 2000 морских миль. Главной целью бригады является показ знамени и обеспечение присутствия в имеющих большое значение районах океанской зоны. Во время плавания российские корабли прошли Ла-Манш, на дне которого лежат смытые в воду после сильного ветра и волн ракеты С-400, предназначенные для транспортировки в КНР. В западных СМИ появлялись материалы, авторы которых не исключали своеобразных подводных сражений за эти орудия, которыми якобы мечтают завладеть европейские страны, пытаясь разгадать секрет их боеспособности, чего попытается не допустить Россия.