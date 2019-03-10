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Представители Samsung прокомментировала мерцающие пиксели на экране Galaxy S10+

Представители компании Samsung прокомментировали ситуацию с мерцающими пикселями на экране флагмана Galaxy S10+. Они отметили, в данном случае она не связана с дефектом.
Представители Samsung прокомментировала мерцающие пиксели на экране Galaxy S10+

Многие владельцы новинки заметили странное белое мерцание нескольких пикселей прямо под экраном смартфона, происходящее во время разговоров по телефону. Владельцы Galaxy S10+ посчитали это какой-то ошибкой или дефектом производства, и поэтому начали активно сообщать об этой проблеме на официальных форумах Samsung, а некоторые решили даже звонить в техническую поддержку компании.

Оказалось, что это никакой не дефект или ошибка, а запланированная особенность устройства. Представители компании рассказали, что мерцающие под экраном пиксели – это ничто иное как датчик присутствия, размещенный прямо в самом дисплее. Это позволило дизайнерам сэкономить место на фронтальной панели и избежать уже привычной «челки» в верхней её части.

Таким образом, владельцам Samsung Galaxy S10+ не стоит волноваться по поводу этого мерцания. С помощью белого сигнала датчик присутствия лишь показывает владельцу, что устройство заблокировало экран при приближении к уху, и разблокировало его при отдалении. Такая работа пикселей не имеет никакого негативного эффекта на весь дисплей, поэтому покупатели флагманской новинки могут не беспокоится о сохранности своих устройств.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 10:00

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