Представители Samsung прокомментировала мерцающие пиксели на экране Galaxy S10+





Многие владельцы новинки заметили странное белое мерцание нескольких пикселей прямо под экраном смартфона, происходящее во время разговоров по телефону. Владельцы Galaxy S10+ посчитали это какой-то ошибкой или дефектом производства, и поэтому начали активно сообщать об этой проблеме на официальных форумах Samsung, а некоторые решили даже звонить в техническую поддержку компании.Оказалось, что это никакой не дефект или ошибка, а запланированная особенность устройства. Представители компании рассказали, что мерцающие под экраном пиксели – это ничто иное как датчик присутствия, размещенный прямо в самом дисплее. Это позволило дизайнерам сэкономить место на фронтальной панели и избежать уже привычной «челки» в верхней её части.Таким образом, владельцам Samsung Galaxy S10+ не стоит волноваться по поводу этого мерцания. С помощью белого сигнала датчик присутствия лишь показывает владельцу, что устройство заблокировало экран при приближении к уху, и разблокировало его при отдалении. Такая работа пикселей не имеет никакого негативного эффекта на весь дисплей, поэтому покупатели флагманской новинки могут не беспокоится о сохранности своих устройств.