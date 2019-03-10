Эксперты составили список самых богатых актеров России





Его состояние оценивают в 3,2 миллиона долларов. Заработок артиста составляет не только актерская деятельность, но и участие в различных шоу. Второе место присудили режиссеру Федору Бондарчуку, доходы которого достигли 1,3 миллиона долларов. Замыкают тройку лидеров актеры Владимир Машков и Светлана Ходченкова. На данный момент она одновременно участвует в нескольких проектах, в большинстве из которых ее пригласили на главную роль. Ее активы оценили в 1 миллион долларов.До звания призера рейтинга Даниле Козловскому не хватило всего сотни тысяч условных единиц. Он зарабатывает также концертной деятельностью, которая приносит ему немалый доход. В настоящее время артист работает над фильмом ужасов «Карамора».