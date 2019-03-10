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Эксперты составили список самых богатых актеров России

Эксперты индустрии кино опубликовали список самых богатых актеров России. На первом месте в рейтинге оказался Дмитрий Нагиев.

Эксперты составили список самых богатых актеров России

Его состояние оценивают в 3,2 миллиона долларов. Заработок артиста составляет не только актерская деятельность, но и участие в различных шоу. Второе место присудили режиссеру Федору Бондарчуку, доходы которого достигли 1,3 миллиона долларов. Замыкают тройку лидеров актеры Владимир Машков и Светлана Ходченкова. На данный момент она одновременно участвует в нескольких проектах, в большинстве из которых ее пригласили на главную роль. Ее активы оценили в 1 миллион долларов.

Эксперты составили список самых богатых актеров России

До звания призера рейтинга Даниле Козловскому не хватило всего сотни тысяч условных единиц. Он зарабатывает также концертной деятельностью, которая приносит ему немалый доход. В настоящее время артист работает над фильмом ужасов «Карамора».



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 09:55

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